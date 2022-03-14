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    • Memurlar
    • 14.03.2022 12:06
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    • 14.03.2022 12:11
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    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son 2 gün! En az lise mezunu 6.459 personel alımı başvuru şartları neler?

    Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşların acele etmesi gerekiyor ve başvurular için son iki gün kaldı. Binlerce kişi başvuru yapmadan önce aranan niteliklerin neler olduğunu merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. En dikkat çeken detaylar arasında en az lise mezunu olma özelliği yer alıyor ve KPSS kaç puan istendiği de merak ediliyor. Hangi kadrolara ne kadar sayıda istihdam yapılacağı da bakanlık tarafından duyuruldu, tüm ayrıntıları inceleyerek son başvuru için 2 gün kalan Adalet Bakanlığı personel alımı başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son 2 gün!

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son 2 gün! En az lise mezunu 6.459 personel alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bakanlıkta kariyer hedefi olan binlerce kişi istihdam edilecek kişilerde aranan özelliklerin neler olduğunu öğrenmek ve ona göre başvurularını tamamlamak istiyor. Çeşitli kadrolara alım yapılacak ve toplamda 6.459 personel istihdam edilecek, başvuruların nasıl nereden yapılacağına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6459 adet personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı vs. gibi pozisyonlar için arandığı açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) Türk vatandaşı olmak,
    b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
    c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
    - Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

        - Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
        ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
        d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
        e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
        f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
        g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

        İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU YAPILIYOR?

        Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.
        İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.

        Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

        EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

        Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son 2 gün! En az lise mezunu 6.459 personel alımı başvuru şartları neler?
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