Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son 2 gün! En az lise mezunu 6.459 personel alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bakanlıkta kariyer hedefi olan binlerce kişi istihdam edilecek kişilerde aranan özelliklerin neler olduğunu öğrenmek ve ona göre başvurularını tamamlamak istiyor. Çeşitli kadrolara alım yapılacak ve toplamda 6.459 personel istihdam edilecek, başvuruların nasıl nereden yapılacağına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6459 adet personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı vs. gibi pozisyonlar için arandığı açıklandı.
Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
- Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)