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    • Memurlar
    • 15.03.2022 09:39
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    • 15.03.2022 09:39
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    3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak? 📣BEKÇİLİK 2022 ALIMI TARİHİ ve BAŞVURU FORMU! İşte başvuru kılavuzu ve şartları

    Yeni bekçi alımı için gözler İçişleri Bakanlığından gelecek duyurularda! 2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile birlikte çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında 3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak, başvuru kılavuzu ve şartları belli oldu mu? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru formu yayımlandı mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte bekçi alımında son durum...

    3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak?

    2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapıalcak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçileri için öncelikle sınav gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylarda sınavda başarılı olanlar görev yapmaya başlayacak. Peki 3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler? İşte 2022 bekçi alımı başvuru tarihleri ve formu...

    👉BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    3 bin bekçi alımı ile ilgili yayımlanan ilanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' denildi.

    Ancak başvurular henüz başlamadı. Başvuru duyurusu için EGM ve Polis Akademisi'nden açıklama bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    👉BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    En az 167 cm boyunda olmak,
    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        31 yaşından gün almamış olmak
        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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        Haberler Memurlar 3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak? 📣BEKÇİLİK 2022 ALIMI TARİHİ ve BAŞVURU FORMU! İşte başvuru kılavuzu ve şartları
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