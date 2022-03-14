3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak? 📣BEKÇİLİK 2022 ALIMI TARİHİ ve BAŞVURU FORMU! İşte başvuru kılavuzu ve şartları

2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapıalcak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçileri için öncelikle sınav gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylarda sınavda başarılı olanlar görev yapmaya başlayacak. Peki 3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler? İşte 2022 bekçi alımı başvuru tarihleri ve formu...
👉BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
3 bin bekçi alımı ile ilgili yayımlanan ilanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' denildi.
Ancak başvurular henüz başlamadı. Başvuru duyurusu için EGM ve Polis Akademisi'nden açıklama bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
👉BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.