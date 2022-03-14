💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu? Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu?

'HÂKİMLER GİBİ KORUNACAKSINIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki 14 Mart Tıp Bayramı Töreni'nde meslektaşlarının bayramını kutlayarak özetle şunları söyledi: "Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün (perşembe) değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir.