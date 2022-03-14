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    • Memurlar
    • 14.03.2022 12:32
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    • 14.03.2022 12:34
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    💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu? Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu?

    Sağlık çalışanlarını sevindiren haber geldi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Bu yapılan düzenleme sayesinde sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Bilindiği üzere bugün 14 Mart Tıp Bayramı olduğu için Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarını yeni maaşlarını duyuracak. Bu kapsamda bazı kadrolara zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki, Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu? Ek gösterge ile Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu?

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak.

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

    💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu?

    Başkan Erdoğan bugün yeni maaşları duyuracak. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    KİM NE KADAR ZAM ALACAK

    Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

        'HÂKİMLER GİBİ KORUNACAKSINIZ'

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki 14 Mart Tıp Bayramı Töreni'nde meslektaşlarının bayramını kutlayarak özetle şunları söyledi: "Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün (perşembe) değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir.

        'BU BİR DEVRİM'

        Meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak. Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olacağını, aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan kimse olmayacağını düşünüyorum."
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        Haberler Memurlar 💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu? Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu?
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