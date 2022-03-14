💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu? Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak.
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.
💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu?
Başkan Erdoğan bugün yeni maaşları duyuracak. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
KİM NE KADAR ZAM ALACAK
Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.