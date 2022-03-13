Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.03.2022 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 10:48
    ABONE OL

    Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 524 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personelin hangi illerde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı sınavı için başvuru bilgileri
    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;
    1. Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,
    2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,
    3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.
    Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti
    Haberler Memurlar Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alımı yapacak
        SON DAKİKA