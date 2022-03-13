💥En az 7.000 TL! Zabıta memuru, savunma sanayi personel alımı başvuru şartları! 13 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları

İŞKUR 13 Mart kurum dışı kamu memur alım ilanları: Kamu müessese ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan bültenlerde müracaat koşullarına ait tüm ayrıntılar duyuruldu. Adaylar ise seçim hazırlıkları için yayınlanan bültenleri araştırmaya başladı. Peki hangi müessese veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.
13 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:
👉Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 22.03.2022
👉Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022
👉Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022
👉İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022
👉Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022
👉Niğde Aktaş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 06.04.2022
👉Çorum İskilip Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.04.2022
👉Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 17.03.2022
👉Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 17.03.2022
👉Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.04.2022
👉Iğdır Aralık Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022