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    • Memurlar
    • 12.03.2022 14:37
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    • 12.03.2022 14:43
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    Silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir? ÖGG görevlisi nasıl olunur? Silahlı özel güvenlik sertifikası nasıl alınır?

    Kariyerini bu yönde sürdürmek isteyen binlerce kişi silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi nasıl olunacağına dair bilgileri merak ediyor ve başvuru yapmadan önce konuyla ilgili bilgiler edinmek istiyor. Hem görev açısından hem de alınacak maaş bakımından silahlı ve silahsız olunması farklılık yaratıyor. Peki ÖGG görevlisi nasıl olunur? Silahlı özel güvenlik sertifikası nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir?

    Silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir? ÖGG görevlisi nasıl olunur? Silahlı özel güvenlik sertifikası nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Silahlı ve silahsız olarak ayrılan özel güvenlik görevlisi ÖSS alımları ile ilglili bilgiler yakından takip ediliyor ve silahlı güvenlik görevlisi alımı için başvuur yapacak olanlar şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    SİLAHLI GÜVENLİK ŞARTLARI 2022 NELERDİR?

    Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikası alabilmek için kanun bazı şartlar sunmaktadır. Ancak silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri için ele alınan şartlar birbirinden farklılık göstermektedir. İşte silahlı güvenlik sertifikasına sahip olabilmek için gerekli şartlar;

    T.C. vatandaşı olmak
    En az lise mezunu olmak (lise ve dengi bir okul bitirmek)
    Vücut sağlığı yerinde olmak
    21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak
    Akıl sağlığı yerinde olmak
    Sicil almaya uygun olmak
    Mesleğini gerektiği gibi yapmak için bir engeli bulunmamak
    Kamu haklarından mahrum olmamak
    Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan daha fazla hapis cezası almamış olması gerekmektedir.
    Aynı zamanda silahlı güvenlik görevlisi olacak özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile devlet hastanesinden "Silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibaresinin bulunduğu sağlık raporu almalarıdır.

        ÖZEL GÜVENLİK NASIL OLUNUR?

        Silahlı güvenlik görevlisi için alacakları eğitimin süresi 120 saattir. Ders konuları ise temel derslere ek olarak silah ve atış eğitimi verilmektedir. Silahsız eğitim süresi ders saatleri ise daha kısadır. Silahsız özel güvenlik dersleri ortalama 100 saattir. Aynı zamanda iki eğitimden yararlananların derse katılımları da göz önünde bulundurulmaktadır. Sertifika alan kişiler Özel Güvenlik Sınavı'na girme hakkına sahiptirler.

        SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

        Özel güvenlik görevlileri gerek kişileri gerekse kurum ve değerli varlıkları korumakla yükümlü olduklarından halkla ilişkiler, hukuk, iletişim, güvenlik sitemleri, afetler, yangın, patlayıcı ve yangınlar gibi farklı konularda eğitim almaktadırlar. Dolayısıyla özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler bu eğitimlerin verileceği kurumlara başvurarak sertifika almaları gerekir. Yukarda da belirttiğimiz üzere alınan eğitimlerin ardından başarı sağlanması üzerine adaylar sertifikalarını alarak güvenlik olma hakkına sahip olurlar.
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        Haberler Memurlar Silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir? ÖGG görevlisi nasıl olunur? Silahlı özel güvenlik sertifikası nasıl alınır?
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