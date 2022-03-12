Silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir? ÖGG görevlisi nasıl olunur? Silahlı özel güvenlik sertifikası nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Silahlı ve silahsız olarak ayrılan özel güvenlik görevlisi ÖSS alımları ile ilglili bilgiler yakından takip ediliyor ve silahlı güvenlik görevlisi alımı için başvuur yapacak olanlar şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
SİLAHLI GÜVENLİK ŞARTLARI 2022 NELERDİR?
Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikası alabilmek için kanun bazı şartlar sunmaktadır. Ancak silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri için ele alınan şartlar birbirinden farklılık göstermektedir. İşte silahlı güvenlik sertifikasına sahip olabilmek için gerekli şartlar;
T.C. vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak (lise ve dengi bir okul bitirmek)
Vücut sağlığı yerinde olmak
21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak
Akıl sağlığı yerinde olmak
Sicil almaya uygun olmak
Mesleğini gerektiği gibi yapmak için bir engeli bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan daha fazla hapis cezası almamış olması gerekmektedir.
Aynı zamanda silahlı güvenlik görevlisi olacak özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile devlet hastanesinden "Silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibaresinin bulunduğu sağlık raporu almalarıdır.