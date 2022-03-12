ÖGG görevlisi nasıl olunur? Silahlı özel güvenlik sertifikası nasıl alınır? Silahlı özel güvenlik şartları 2022 nelerdir?

ÖZEL GÜVENLİK NASIL OLUNUR?

Silahlı güvenlik görevlisi için alacakları eğitimin süresi 120 saattir. Ders konuları ise temel derslere ek olarak silah ve atış eğitimi verilmektedir. Silahsız eğitim süresi ders saatleri ise daha kısadır. Silahsız özel güvenlik dersleri ortalama 100 saattir. Aynı zamanda iki eğitimden yararlananların derse katılımları da göz önünde bulundurulmaktadır. Sertifika alan kişiler Özel Güvenlik Sınavı'na girme hakkına sahiptirler.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Özel güvenlik görevlileri gerek kişileri gerekse kurum ve değerli varlıkları korumakla yükümlü olduklarından halkla ilişkiler, hukuk, iletişim, güvenlik sitemleri, afetler, yangın, patlayıcı ve yangınlar gibi farklı konularda eğitim almaktadırlar. Dolayısıyla özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler bu eğitimlerin verileceği kurumlara başvurarak sertifika almaları gerekir. Yukarda da belirttiğimiz üzere alınan eğitimlerin ardından başarı sağlanması üzerine adaylar sertifikalarını alarak güvenlik olma hakkına sahip olurlar.