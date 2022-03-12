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    • Memurlar
    • 12.03.2022 13:30
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    • 12.03.2022 13:44
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    Klinik destek elemanı başvuru şartları 2022! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacak! Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar?

    Gündemde yoğun bir şekilde Klinik destek elemanı başvuru şartları 2022 araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacağını duyurdu ve hangi kadrolarda açık olduğunu öğrenmek isteyen binlerce kişi klinik destek elemanı alınacağını görünce ne iş yaptığını merak eder oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvurular nereden alınacak? Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar?

    takvim.com.tr
    Klinik destek elemanı başvuru şartları 2022!

    Klinik destek elemanı başvuru şartları 2022! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacak! Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kadrolarında klinik destek elemanı da yer alıyor ve bu alanda kariyer hedefleyenler detayları ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 15 Mart 2022 tarihinde alınmaya başlanacak. İşçi alımı başvuruları ise 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

    TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi."

    KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

    Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir. Klinik Destek Elemanı klinik destek faaliyetlerini yürütür.

        KLİNİK DESTEK ELEMANI NE İŞ YAPAR?

        Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek
        Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.
        Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak
        Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.
        Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.
        Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.
        Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.

        Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek
        Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.
        Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.
        Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.
        Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.
        Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.
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        Haberler Memurlar Klinik destek elemanı başvuru şartları 2022! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacak! Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar?
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