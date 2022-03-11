👩‍⚕️SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU: 2022 sağlıkçı alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında bakanlık bünyesine 10 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bir süredir kılavuzun yayımlanmasını bekleyen adaylar Koca'nın açıklaması sonrası bir çok soruyu gündeme getirdi. Peki Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlıkçı alımı başvuru şartları neler, hangi unvanlarda ve şehirlerde alım yapılacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.'' dedi.
Koca açıklamasının devamında branş dağılı hakkında da şu bilgileri aktardı;
''Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:
5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.
AYRICA temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI yapılacaktır.
2022 SAĞLIKÇI ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.''