MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı! 📣MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavı için bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınava katılacakları yerleri araşırıyor. Bu kapsamda MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? soruları sorgulanmakta. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve konuya ilişkin detaylar...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN 2022?
2022 yılında MSÜ sınavı 27 Mart'ta uygulanacak.
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar da sınava nerede gireceklerini öğrenecekler. Giriş belgeleri genellikle sınavdan bir hafta önce yayımlanıyor. MSÜ sınav giriş belgelerini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
MSÜ ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.
Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.