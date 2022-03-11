📢BAKAN KOCA duyurdu! Hangi kadrolara personel alınacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar...

KADRO DAĞILIMI NASIL?

Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek.