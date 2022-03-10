OGM 5 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? 2022 OGM yangın işçisi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı yapacaklarını duyurdu. 18 yaşını tamamlayan adaylar başvuruda bulunabilecek. OGM tarafından yapılan açıklamada, "#YeşilVatan'ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. " ifadeleri kullanıdı. Açıklama iş arayan binlerce kişi için heyecan yarattı. Peki OGM personel alımı başvuru ilanı yayımlandı mı? 2022 OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte ilan ve başvuru detayları...
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI YAYIMLANDI MI?
OGM 2022 yılında bünyesin 5 bin yeni personel katacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 5.000 yeni işçi istihdam edeceklerini müjdeledi. Ancak başvuru için ilan henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla başvuru şartları da belli olmadı. İlan yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...