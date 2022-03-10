E-devlet ve EGM'den Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu nasıl yapılır? 3 bin bekçi alımı başvuru formu ve istenen evraklar listesi açıklaması

E-Devlet üzerinden, pa.edu.tr ve Emniyet Genel Müdürlüğü personel müracaat şartları ile ilgili bütün verileri detaylandırdık. Bekçi adayları 2022 Bekçilik Başvurusu amacıyla ilan tarihlerinde müracaat formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler amacıyla 2022 bekçilik yazılı deneme imtihanı 6 Mart 2022 Piyasa günü aynı anda 81 ilde imtihan düzenlendi. Sınav ile adayların düzeyi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Bekçi alım müracaat tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaat yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.
2022 E-DEVLET BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı müracaatlarının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet parolası ile giriş yaparak ön müracaat yapılır. Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan yayınlanan bekçi olabilme koşullarını sağlayan, Ön müracaatı kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılarak netice puanlarını alırlar. Bekçi alımına dair imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, bekçi alımı başladığında bu siteyi takip ederek müracaatta bulunabilirler.
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