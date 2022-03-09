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    • Memurlar
    • 09.03.2022 09:16
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    • 09.03.2022 09:16
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    KPSS şartsız alınıyor! İŞKUR TYP 9 Mart ilanları konfeksiyon işçisi, kasiyer, hemşire ve satış danışmanı başvuru şartları!

    İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan personel alımları TYP iş ilanları, başvur tarihleri, şartları gibi araştırmalarla son dönemde gündeme taşınıyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe edinmeleri ve kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması hedefiyle düzenlenen programlardır.

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    İŞKUR tarafından TYP personel alımı ilanları güncel olarak duyuruluyor. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma özellikle istihdam alanında zorluk çeken vatandaşlar hedefiyle olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. İş arayan vatandaşlar tarafından duyurular yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...

    İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden müracaat yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa müracaat yapabilirsiniz.

    İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR TYP NEDİR?

    İşsizliğin yoğun bulunduğu dönemlerde ya da yerlerde direkt olarak ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yolu ile bilhassa istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma bağımlılık ve disiplininden uzaklaşmalarını engel olarak işgücü piyasasına uyumlarını yapmak ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefiyle İŞKUR doğrultusundan yapılan programlardır.

        İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

        Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

        KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

        İŞKUR doğrultusundan düzenlenen bir kurs ya da programdan (girişimcilik eğitim uygulaması ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

        Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar ya da kendi eksikliği nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum doğrultusundan öneri edilen niteliklerine makul en az üç iş önerisini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Herhangi bir kurs ya da programa katılmama tarafında yaptırım yapılan kursiyer ya da katılımcı yaptırım boyunca TYP'den de yararlanamaz.

        Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye yine katılamaz.
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        Haberler Memurlar KPSS şartsız alınıyor! İŞKUR TYP 9 Mart ilanları konfeksiyon işçisi, kasiyer, hemşire ve satış danışmanı başvuru şartları!
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