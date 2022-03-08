Sayıştay'dan on binleri ilgilendiren çok önemli tazminat kararı! Detaylar açıklandı

Sayıştay, Daire Başkanlığı kadrosundan uzmanlık kadrosuna atanan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi hükümleri gereği atandığı kadronun göstergeleri üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödenmesi gerekirken 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1'inci maddesi hükümleri gereği daire başkanı kadrosu için belirlenen göstergeler üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödenmemesine karar verdi. Detayları Takvim.com.tr Memurlar sayfası sizler için yazdı.
İşte detaylar...
Personel Ataması
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda; ...tarihinde daire başkanı kadrosundan mali hizmetler uzmanı kadrosuna atanan...'a mali hizmetler kadrosu için öngörülen göstergeler üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödenmesi gerekirken 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre daire başkanı kadrosuna ait göstergeler üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödendiği görülmüştür.
Atamaya dayanak gösterilen 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18'inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur." denilmiştir.
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 177'nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 18'inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 178'inci maddesiyle de anılan Kararname'ye ek 35'inci madde eklenmiştir.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinin 9'uncu fıkrası;
"Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar Cumhurbaşkanınca,
a) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,
b) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlara,
c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,