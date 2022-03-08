Sayıştay'dan on binleri ilgilendiren çok önemli tazminat kararı! Detaylar açıklandı





703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1'inci maddesi kamu kurum ve kuruluşlarında Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla geçiş hükümlerinin düzenlediği madde olup 4'üncü fıkrası bu geçiş döneminde mülga ek 18'inci madde kapsamındaki kamu yöneticilerden görevden alınanlar hakkında uygulanacak hükümleri belirlemiştir. Buna karşın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinde 18.06.2020 tarihinde 7247 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst düzey yöneticiler, il valileri ve bunların dışında kalanların ilgili pozisyonlara Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanabileceği hüküm altına alınarak yeni bir düzenleme yapılmış ve tüm kamu yöneticileri hakkında görevden almaları ilgili madde kapsamına almıştır. Her ne kadar 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1'inci maddesi hükümleri açıkça kaldırılmasa da Kanun koyucu, takdir hakkına dayanarak koyduğu bir kanun hükmünü, aynı konuyu kapsayan sonraki bir kanunla açık olarak veya zımmen değiştirebileceği veya kaldırabileceğinden sonraki mevzuat hükmüyle önceki mevzuat hükmü zımmen kaldırmış olarak kabul edilmelidir.



Ayrıca 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Amaç ve kapsam" başlıklı 1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar."; "Atama usulü" başlıklı 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır." denildiğinden ilgili Kararnamenin tüm merkezi kamu kurumlarını ve dolayısıyla tüm üst düzey yöneticilerin atama usullerini kapsadığı açıktır. Bu sebeple sorumlular tarafından diğer kamu kurumlarında bulunan daire başkanlığı kadrosunun 3 sayılı Kararname eki cetvellerde yer almadığı için ek 35'inci maddenin uygulanamayacağı yönündeki savunmaları da yerinde görülmemiştir.