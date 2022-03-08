İŞKUR TYP 8 Mart ilanları konfeksiyon işçisi, kasiyer, hemşire ve satış danışmanı başvuru şartları! KPSS'siz alınacak!

İŞKUR doğrultusundan Toplum Yararına Programlar kapsamında oluşturulan personel alımları TYP iş ilanları, başvur tarihleri, şartları gibi araştırmalarla son dönemde gündeme taşınıyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden müracaat yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa müracaat yapabilirsiniz.
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun bulunduğu dönemlerde ya da yerlerde direkt olarak ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yolu ile bilhassa istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma bağımlılık ve disiplininden uzaklaşmalarını engel olarak işgücü piyasasına uyumlarını yapmak ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefiyle İŞKUR doğrultusundan yapılan programlardır.