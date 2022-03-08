Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 08.03.2022 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 09:15
    ABONE OL

    E-devlet ve EGM'den Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu nasıl yapılır? 3 bin bekçi alımı başvuru formu ve istenen evraklar listesi nedir?

    4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Bu anlamda adayların en fazla merak ettiği EGM bekçilik müracaatı e-Devlet, www.pa.edu.tr üzerinden nasıl yapılır? Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir? Sorularına yanıtları verdik. Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı müracaatlarının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet parolası ile giriş yaparak ön müracaat yapılır.

    takvim.com.tr
    3 bin bekçi alımı başvuru formu ve istenen evraklar listesi

    E-Devlet üzerinden, pa.edu.tr ve Güvenlik Genel Müdürlüğü personel başvuru şartları ile alakalı tüm bilgileri detaylandırdık. Bekçi adayları 2022 Bekçilik Başvurusu hedefiyle ilan tarihlerinde başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenlendi. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

    2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

    Bekçi alım müracaat tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaat yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.

    2022 E-DEVLET BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı müracaatlarının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet parolası ile giriş yaparak ön müracaat yapılır. Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan yayınlanan bekçi olabilme koşullarını sağlayan, Ön müracaatı kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılarak netice puanlarını alırlar. Bekçi alımına dair imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, bekçi alımı başladığında bu siteyi takip ederek müracaatta bulunabilirler.

    3000 BEKÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    3000 BEKÇİ BAŞVURU ŞONUÇLARI İÇİN E-DEVLET TIKLAYINIZ

        EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2022

        EGM bekçi alımı başvuru formuna e-Devlet'ten ulaşabilirsiniz. Bekçi alım ilanları EGM doğrultusundan yayınlandıktan sonra bu tarihler arasında e-Devlet ve Polis Akademisi resmi sayfasından ön müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. Resmi olarak tespit edilen tarihler arasında müracaat yapacak adaylar, müracaat formunu bireysel olarak doldurarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müracaatlarını tamamlayabilirler.

        E-DEVLET BEKÇİLİK BAŞVURUSU ADIMLARI 2022

        Bekçilik ön başvuru e-Devlet üzerinden çevrimiçi yapılıyor. Başvurular amacıyla bekçi alım ilanlarının ve müracaat tarihlerinin yayınlanması gerekiyor çünkü, müracaat tarihleri dışında oluşturulan müracaatlar geçersiz sayılıyor. e-Devlet kapısı üzerinden başvuru vatandaşlar aşağıda bildirdiğimiz adımları takip ederek müracaatlarını oluşturabilirler.

        e-Devlet bekçilik müracaatı adımları:

        EGM ve Polis Akademisi doğrultusundan bekçi alım ilanları yayınlandıktan sonra, e-Devlet sistemine giriş yapın,

        Siteye giriş yaptıktan sonra arama butonuna aday işlemleri sitesi yazıp,

        Uygulamaya git bağlantısına tıklayıp, karşınıza çıkan Polis Akademisi İşlemleri Sistemi üzerinden,

        Döneminizi seçerek müracaatlarınızı yapabilirsiniz.

        e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirmek amacıyla aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

        BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR:

        Sınav başvuru dilekçesi,

        T.C kimlik belgesi fotokopisi,

        Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

        Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

        Sağlık bilgilendirme formu

        Diploma yada geçici bitirme belgesi,

        Müracaat edilen il sınırlarına en az 1 yıldır ikametgah ettiğini gösteren belge,

        Son 1 yıl içerisinde çekinilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf,

        Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanlar,

        Askerlik terhis belgesi,

        Şehit yada vazife malulü olanların eş yada çocuklarından, şehitlik yada vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği.

        3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        c) En az 167 cm boyunda olmak,

        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        BEKÇİLİK NEDİR?

        Bekçilik; Kamu güvenliğini sağlamak ve bulunulan ortamda suç işlenmesini önlemek amacıyla, kolluk faaliyetleri görevlerini gerçekleştirmek amacıyla devlet, şehir ve toplum doğrultusundan yetkilendirilmiş bireylerin gerçekleştirdikleri meslektir. Bekçilik, son günlerde olabildiğince gözde olan meslekler arasındadır. 2022 senesinde bekçi alımlarının devam edeceğini öğrenen gençler genelde müracaat koşullarını merak edip araştırmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
        Haberler Memurlar E-devlet ve EGM'den Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu nasıl yapılır? 3 bin bekçi alımı başvuru formu ve istenen evraklar listesi nedir?
            SON DAKİKA