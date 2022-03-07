TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? TCDD 180 tren işçisi alacak! TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü belirsiz süreli işçi alımı için aranan nitelikler belirlendi ve duyuruldu. İşte TCDD personel alımı için başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler...
TCDD PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yapılacak TCDD personel alımı için başvurular 7 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak.
İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.
İstenilen belgeler;
- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu Mezun Belgesi
- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),
- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),
- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.