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    • Memurlar
    • 07.03.2022 16:02
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    • 07.03.2022 16:10
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    TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? TCDD 180 tren işçisi alacak! TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. TCDD 180 tren işçisi alacak ve duyurunun yayınlanmasının ardında iş arayan kişiler konuya dair detayları merak etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü belirsiz süreli işçi alımına ilişkin tüm bilgileri duyurdu ve aranan nitelikler de belli oldu. Peki, TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir?

    TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? TCDD 180 tren işçisi alacak! TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü belirsiz süreli işçi alımı için aranan nitelikler belirlendi ve duyuruldu. İşte TCDD personel alımı için başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler...

    TCDD PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR üzerinden yapılacak TCDD personel alımı için başvurular 7 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.

    Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

    İstenilen belgeler;

    - Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

    - TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

    - Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu Mezun Belgesi

    - Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

    - e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

    - KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

    - TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

        Sınav Kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 10 puan ve uygulama alanında 10 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

        Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının%50'si, KPSS puanının%50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

        Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

        Sözlü sınav sonucunda tren teşkil işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan;

        Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

        Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

        TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1-Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

        2-Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

        3- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

        4- İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.

        5- İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

        6- İlanedilen işgücütalebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri;

        TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

        7- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

        8- Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 10 puan ve uygulama alanında 10 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

        9- Sözlü sınav sonucunda tren teşkil işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan;Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektirDemiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
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        Haberler Memurlar TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? TCDD 180 tren işçisi alacak! TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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