TCDD 180 tren teşkil işçisi alımı yapacak! İşte şartlar

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 180 tren teşkil işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin başvuruyu İŞKUR üzerinden yapacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tren teşkil işçisi alım ilanına başvuru için bilgiler

1- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

2- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

3- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

4- İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.

5- İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

6- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın