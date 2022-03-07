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    • Memurlar
    • 08.03.2022 08:50
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    • 08.03.2022 08:50
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    KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 6.250 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar

    6.250 TL maaşla KPSS'li ve KPSS koşulsuz belediye memuru alımı amacıyla detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan koşulu ve KPSS koşulsuz en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet koşulsuz belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor.

    takvim.com.tr
    6.250 TL maaşla KPSS şartsız ve KPSS puanıyla belediye memuru alımı...

    6.250 TL maaşla KPSS'li ve KPSS koşulsuz belediye memuru alımı amacıyla detaylar İŞKUR'da açıklandı. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara oluşturulan alımlar amacıyla müracaatlar başlamış bulunmakta. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve müracaat şartları sayfamızda yer alıyor.

    KPSS şartsız ve KPSS puanıyla belediye memuru alımı

    Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022

    Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022

    İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022

    Niğde Aktaş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 06.04.2022

    Çorum İskilip Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.04.2022

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.04.2022

    Iğdır Aralık Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.04.2022

        Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 11.03.2022

        Afyonkarahisar Güney Belediyesi Memur Alım İlanı 13.04.2022

        İstanbul Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 15.04.2022

        Sivas Koyulhisar Belediyesi Memur Alım İlanı 14.04.2022

        BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

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        Haberler Memurlar KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 6.250 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar
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