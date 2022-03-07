Gözler oradaydı! Sağlık Bakanlığı Mart ayı işçi alımı: En az ilkokul mezunu 10 bin işçi alımı: Genel şartlar ve kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı: Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS koşulu olmadan bütün kamu hastaneleri amacıyla 10 bin kadroya detaylı branşlarda işçi alımı yapılacak. Mart ayı amacıyla beklenilen ilanlarda geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı doğrultusundan daha önceki atamada en çok kadro temizlik personeli alımları amacıyla verildiği bildirilirken başka kadrolarda da personel alımı yapılacağı ortaya atıldı. Bu anlamda temizlik görevlisi alımına en az ilköğretim mezunları müracaat yapabilecek.
KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK
Hastane içeriğinde sözleşmeli hemşire olarak çalışmak isteyenlerin KPSS 2020 60 puan koşulunu taşıması gerekecek. Eğitim koşulu olarak da hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ya da Hemşirelik Yüksekokulu 4 senelik lisans mezunu olma koşulu bulunuyor.
Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM internet servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, senesi ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon amacıyla tespit edilen KPSS puan türü ve senesi ile makul olmaması halinde müracaat prosedürü değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adli Sicil Kaydı belgesi e Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezuniyet belgesi e Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.