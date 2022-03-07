Gözler oradaydı! Sağlık Bakanlığı Mart ayı işçi alımı: En az ilkokul mezunu 10 bin işçi alımı: Genel şartlar ve kadro dağılımı!

KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK

Hastane içeriğinde sözleşmeli hemşire olarak çalışmak isteyenlerin KPSS 2020 60 puan koşulunu taşıması gerekecek. Eğitim koşulu olarak da hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ya da Hemşirelik Yüksekokulu 4 senelik lisans mezunu olma koşulu bulunuyor.

Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM internet servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, senesi ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon amacıyla tespit edilen KPSS puan türü ve senesi ile makul olmaması halinde müracaat prosedürü değerlendirmeye alınmayacaktır.