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    • Memurlar
    • 07.03.2022 13:24
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    • 07.03.2022 13:24
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    Başladı mı? Sağlık Bakanlığı Mart ayı işçi alımı: En az ilkokul mezunu 10 bin işçi alımı: Genel şartlar ve kadro dağılımı

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı: Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS koşulu olmadan bütün kamu hastaneleri amacıyla 10 bin kadroya detaylı branşlarda işçi alımı yapılacak. Mart ayı amacıyla beklenilen ilanlarda geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı doğrultusundan daha önceki atamada en çok kadro temizlik personeli alımları amacıyla verildiği bildirilirken başka kadrolarda da personel alımı yapılacağı ortaya atıldı. Bu anlamda temizlik görevlisi alımına en az ilköğretim mezunları müracaat yapabilecek.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu 10 bin işçi alımı: Genel şartlar ve kadro dağılımı

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı: Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı gündemdeki konumunu koruyor. Mart ayı itibari ile Sağlık Bakanlığı personel alımının başlaması bekleniyor. Yani bu ay Sağlık Bakanlığının 10 bin işçi alımı yapması beklenirken alımların hangi kadrolarda uygulanacağı da paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı personel alımı amacıyla kadro dağılımı da paylaşıldı. Mart ayında süreci başlayacak olan personel alımı amacıyla kadro dağılımı belli olurken alımların "Temizlik personeli, Temizlik personeli Klinik destek personeli, Bakım onarım hizmetleri, Diğer destek personeli" kadrolarında uygulanacağı ifade edildi.

    KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK

    Hastane içeriğinde sözleşmeli hemşire olarak çalışmak isteyenlerin KPSS 2020 60 puan koşulunu taşıması gerekecek. Eğitim koşulu olarak da hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ya da Hemşirelik Yüksekokulu 4 senelik lisans mezunu olma koşulu bulunuyor.

    Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM internet servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, senesi ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon amacıyla tespit edilen KPSS puan türü ve senesi ile makul olmaması halinde müracaat prosedürü değerlendirmeye alınmayacaktır.

    Adli Sicil Kaydı belgesi e Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezuniyet belgesi e Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

        EN AZ İLKOKUL MEZUNU

        Temizlik görevlisi alımına en az ilköğretim mezunları müracaat yapar iken Klinik destek elemanı (hastane) alımına liselerin sağlık hizmetleri kısmı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği mezunlarının müracaat yapabildiği belirtilirken emniyet görevlisi (silahsız) alımına en az lise mezunları ve emniyet kimlik kartı sahiplerinin müracaat yapabileceği paylaşıldı.

        Aşçı alımına Lise mezunu adaylar amacıyla yiyecek meşrubat hizmetleri kısmı ve dallarının birinden ya da dengi alan/dalının birinden, Önlisans mezunu adaylar amacıyla aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden ya da dengi programlardan mezunlar başvurabilir.

        GENEL ŞARTLAR

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı başladığında adayların bilhassa genel şartlara haiz olması gerekiyor. Genel şartlara haiz olan adaylar ise başvurularının onaylanması amacıyla özel şartlara da haiz olacaklardır. Adaylar genel şartlara haiz olacak ve kadrolara göre tespit edilen özel şartlara da haiz olacaklardır. Özel şartlar ise ilan yayımlandığında belli olacaktır. Genel şartlar ise şu şekilde oluyor:

        "657 sayılı DMK'daki şartları taşımak, 18 -35 yaş aralığında olmak, rastgele bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamış olmak, vazifesini sürekli yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sıhhat sorunu olmadığını belgelemek"
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        Haberler Memurlar Başladı mı? Sağlık Bakanlığı Mart ayı işçi alımı: En az ilkokul mezunu 10 bin işçi alımı: Genel şartlar ve kadro dağılımı
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