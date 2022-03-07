Başladı mı? Sağlık Bakanlığı Mart ayı işçi alımı: En az ilkokul mezunu 10 bin işçi alımı: Genel şartlar ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı: Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı gündemdeki konumunu koruyor. Mart ayı itibari ile Sağlık Bakanlığı personel alımının başlaması bekleniyor. Yani bu ay Sağlık Bakanlığının 10 bin işçi alımı yapması beklenirken alımların hangi kadrolarda uygulanacağı da paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı personel alımı amacıyla kadro dağılımı da paylaşıldı. Mart ayında süreci başlayacak olan personel alımı amacıyla kadro dağılımı belli olurken alımların "Temizlik personeli, Temizlik personeli Klinik destek personeli, Bakım onarım hizmetleri, Diğer destek personeli" kadrolarında uygulanacağı ifade edildi.
KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK
Hastane içeriğinde sözleşmeli hemşire olarak çalışmak isteyenlerin KPSS 2020 60 puan koşulunu taşıması gerekecek. Eğitim koşulu olarak da hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ya da Hemşirelik Yüksekokulu 4 senelik lisans mezunu olma koşulu bulunuyor.
Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM internet servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, senesi ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon amacıyla tespit edilen KPSS puan türü ve senesi ile makul olmaması halinde müracaat prosedürü değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adli Sicil Kaydı belgesi e Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezuniyet belgesi e Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.