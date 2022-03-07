6.250 TL maaşla KPSS şartsız ve KPSS puanıyla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar

6.250 TL maaşla KPSS'li ve KPSS koşulsuz belediye memuru alımı amacıyla detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan koşulu ve KPSS koşulsuz en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet koşulsuz belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor.
KPSS şartsız ve KPSS puanıyla belediye memuru alımı
Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022
Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022
İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022
Niğde Aktaş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 06.04.2022
Çorum İskilip Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.04.2022
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.04.2022
Iğdır Aralık Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.04.2022