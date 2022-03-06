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    • Memurlar
    • 07.03.2022 11:10
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    • 07.03.2022 11:11
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    Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı! EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022!

    EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022! Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 3.000 bekçi alımı detaylarını öğrenmek ve başvurusunu yapmak istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022!

    Binlerce kişi gündemde EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022 araştırmasını yoğunlaştırmaya başladı. 2022 yılı ile birlikte güncel bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyordu ve Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurunca büyük bir heyecan yarattı ve aranan niteliklerin neler olduğu merak edildi. Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler için Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı haberimizde yer alıyor.

    EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

    Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

    Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

    3000 BEKÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    3000 BEKÇİ BAŞVURU ŞONUÇLARI İÇİN E-DEVLET TIKLAYINIZ

    3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        c) En az 167 cm boyunda olmak,

        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

        2022 Ocak ayında Çarşı ve Mahalle bekçisinin alacağı maaşların şu şekilde olması beklenmektedir…

        - İlkokul mezunu bekçi 6,535 TL

        - Lise mezunu bekçi 6,767TL

        - Üniversite mezunu bekçi 7,074 TL
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        Haberler Memurlar Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı! EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022!
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