Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı! EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022!

Binlerce kişi gündemde EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları 2022 araştırmasını yoğunlaştırmaya başladı. 2022 yılı ile birlikte güncel bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyordu ve Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurunca büyük bir heyecan yarattı ve aranan niteliklerin neler olduğu merak edildi. Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler için Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı haberimizde yer alıyor.
EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
3000 BEKÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
3000 BEKÇİ BAŞVURU ŞONUÇLARI İÇİN E-DEVLET TIKLAYINIZ
3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,