Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 sözleşmeli personel alımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1805 adet personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin KPSS puan sıralamasına göre yapılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanına başvuru için bilgiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



Sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacaktır.



Adaylar tercihlerini, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapabileceklerdir.



Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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