2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav süresi uzatıldı mı, kaç dakika?

Binlerce kişi MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav başvuruları 13 Ocak - 9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınmıştı ve şimdi ise gözler sınav yerlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınav süresi uzatıldı mı, kaç dakika? İşte tüm bilgiler…
MSÜ SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?
ÖSYM'nin yayımladığı duyuruda, ''Başkanlığımızca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.'' denildi.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındı. Sınava geç başvurular ise 22 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. MSÜ sınavı da 27 Mart tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'de başlayacak ve toplam 165 dakika sürecek.
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.
MSÜ 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN?
MSÜ sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Dolayısıyla 17 Mart'ta açıklanması bekleniyor.