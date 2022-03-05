KPSS'siz binlerce lira maaşla eleman alınacak! İŞKUR TYP ilanları konfeksiyon işçisi, kasiyer, hemşire ve satış danışmanı başvuru şartları

İŞKUR doğrultusundan TYP personel alımı ilanları güncel olarak duyuruluyor. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma bilhassa istihdam bölümünde zorluk çeken vatandaşlar amacıyla olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. İş arayan vatandaşlar doğrultusundan duyurular yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden müracaat yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa müracaat yapabilirsiniz.
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun bulunduğu dönemlerde ya da yerlerde direkt olarak ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yolu ile bilhassa istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma bağımlılık ve disiplininden uzaklaşmalarını engel olarak işgücü piyasasına uyumlarını yapmak ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefiyle İŞKUR doğrultusundan yapılan programlardır.