İŞKUR TYP ilanları konfeksiyon işçisi, kasiyer, hemşire ve satış danışmanı başvuru şartları! KPSS'siz binlerce lira maaşla eleman alınacak!

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR doğrultusundan düzenlenen bir kurs ya da programdan (girişimcilik eğitim uygulaması ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar ya da kendi eksikliği nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum doğrultusundan öneri edilen niteliklerine makul en az üç iş önerisini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama tarafında yaptırım yapılan kursiyer ya da katılımcı yaptırım boyunca TYP'den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye yine katılamaz.