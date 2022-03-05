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    • Memurlar
    • 05.03.2022 11:32
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    • 05.03.2022 11:38
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    İŞKUR cep harçlığı ile vatandaşların anında işi ve maaşı olacak! Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!

    Ülkemizde iş arayanlarla, işçi arayanları bir araya getiren ve yıllardır milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR, 2022 senesinde meslek kursları da veriyor. İŞKUR kursları yardımıyla meslek edinebilmek ve alakalı sektörlerde istihdam imkanından faydalanabilmek olası oluyor. Öğrenci, ev hanımı, işsiz gibi toplumun her kesiminden şahsa özel yayılan İŞKUR kursları bulunuyor. İŞKUR kurslarına katılarak meslek edinebilir ve sertifika alabilirsiniz. Hem de İŞKUR’un sağladığı iş ilanları vasıtasıyla da iş sahibi olabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!

    İŞKUR kursları, mesleği olmayan bireylerin sertifikalı olarak meslek edinebilmeleri, mesleki yeteneklerini ilerletebilmeleri ve istihdam pratikliğini çoğaltmak hedefiyle verilmektedir. İŞKUR kursları direkt olarak İŞKUR doğrultusundan sağlanmaktadır. İŞKUR kurslarına katılım gerçekleştiren kursiyerlere günlük ödemelerde yapılmaktadır.

    İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına Kimler Katılabilir?

    İŞKUR doğrultusundan sağlanan mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen adaylar amacıyla belirli şartlar aranmaktadır. İŞKUR kurs programlarına katılım sağlayabilmek amacıyla kesinlikle İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor. Hem de 15 yaşını doldurmuş olmak, eğitim alınacak meslekle temaslı koşullara sahip olmak, iş ve meslek danışmanlığı uygulamalarına katılmak şeklinde şatlar aranmaktadır. Bu şartların dışında SGK'dan emekli aylığı almıyor olunması da çok önemlidir.

    İŞKUR Kurs Süreleri Ne Kadar?

    İŞKUR doğrultusundan sağlanan meslek eğitim kurslarında günlük 5 ile 8 saat, haftalık 6 günde 30 ile 40 saat olarak eğitim verilmektedir. Kurs programının tamamı ise 160 günlük fiili eğitimi içermektedir.

        İŞKUR Kurslarında Günlük Yapılan Ödemeler

        İŞKUR, mesleki eğitim programlarına katılan bütün kursiyerlere günlük bazda ödemede yapmaktadır. Hali hazırda işsiz olan kursiyerlerin eğitim sürecinde yemek, yol vb. masraflarının kurum doğrultusundan karşılanması hedefiyle günlük katılımlara ödemeler yapmaktadır. İŞKUR kurs programlarında oluşturulan ödemeler kurs programlarına göre değişiklik göstermektedir.

        İŞKUR kurs programlarında %50 istihdam garantili endüstri sektörü kurslarına 106.34 TL, %50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına 65.44 TL ödeme gerçekleştirmektedir. İŞKUR kurs programlarına katılan kursiyerler doğrultusundan kuruma rastgele bir ücret ödemesi ise gerçekleştirmemektedir. İŞKUR mesleki eğitim kurs programlarına katılım sağlamak isteyen adayların, kurumun 81 ilde tespit edilen "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri" ya da "Hizmet Merkezleri" vasıtasıyla şahsen müracaatta bulunması gerekiyor.

        https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/mesleki-egitim-kurslari/

        https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/isbasi-egitim-programlari/
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        Haberler Memurlar İŞKUR cep harçlığı ile vatandaşların anında işi ve maaşı olacak! Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!
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