İŞKUR cep harçlığı ile vatandaşların anında işi ve maaşı olacak! Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!

İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına Kimler Katılabilir?

İŞKUR doğrultusundan sağlanan mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen adaylar amacıyla belirli şartlar aranmaktadır. İŞKUR kurs programlarına katılım sağlayabilmek amacıyla kesinlikle İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor. Hem de 15 yaşını doldurmuş olmak, eğitim alınacak meslekle temaslı koşullara sahip olmak, iş ve meslek danışmanlığı uygulamalarına katılmak şeklinde şatlar aranmaktadır. Bu şartların dışında SGK'dan emekli aylığı almıyor olunması da çok önemlidir.