İŞKUR cep harçlığı ile vatandaşların anında işi ve maaşı olacak! Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!

İŞKUR kursları, mesleği olmayan bireylerin sertifikalı olarak meslek edinebilmeleri, mesleki yeteneklerini ilerletebilmeleri ve istihdam pratikliğini çoğaltmak hedefiyle verilmektedir. İŞKUR kursları direkt olarak İŞKUR doğrultusundan sağlanmaktadır. İŞKUR kurslarına katılım gerçekleştiren kursiyerlere günlük ödemelerde yapılmaktadır.
İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına Kimler Katılabilir?
İŞKUR doğrultusundan sağlanan mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen adaylar amacıyla belirli şartlar aranmaktadır. İŞKUR kurs programlarına katılım sağlayabilmek amacıyla kesinlikle İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor. Hem de 15 yaşını doldurmuş olmak, eğitim alınacak meslekle temaslı koşullara sahip olmak, iş ve meslek danışmanlığı uygulamalarına katılmak şeklinde şatlar aranmaktadır. Bu şartların dışında SGK'dan emekli aylığı almıyor olunması da çok önemlidir.
İŞKUR Kurs Süreleri Ne Kadar?
İŞKUR doğrultusundan sağlanan meslek eğitim kurslarında günlük 5 ile 8 saat, haftalık 6 günde 30 ile 40 saat olarak eğitim verilmektedir. Kurs programının tamamı ise 160 günlük fiili eğitimi içermektedir.