Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor | Akademik personel alım ilanları

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler



ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)

2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

3. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4. ALES Belgesi

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü *

10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş /İstanbul

Tel: (212) 381 58 52 - 68-69

Sınav Takvimi;

• İlan Tarihi : 04 Mart 2022

• Son Başvuru Tarihi : 18 Mart 2022

• Ön Değerlendirme Tarihi : 22 Mart 2022

• Giriş Sınavı Tarihi : 25 Mart 2022

• Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Mart 2022



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