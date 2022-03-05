6 Mart İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları: 12 belediye KPSS şartı olmadan onlarca kadro ile yüzlerce personel alımı yapıyor!

6 Mart için İŞKUR üzerinden belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanları bağlamında adaylardan KPSS koşulu aranmıyor. Bu yönde ilanlar İŞKUR resmi internet adresinin kurum dışı ilanları evresinde yayımlandı. Bu yönde belediye alımları onlarca değişik kadro amacıyla yapılacak. Peki söz hususu olan alım yapacak belediyeler hangileri?
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 06.03.2022
Niğde Çiftlik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2022
Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2022
Kayseri İncesu İmar Eğt. Kült. San. Tic. A.Ş. 07.03.2022
Trabzon Yomra Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.03.2022
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 18.03.2022
Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.03.2022
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2022
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Per.Hiz. Ltd. Şti. 10.03.2022
Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 08.03.2022