6 Mart İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları: 12 belediye KPSS şartı olmadan onlarca kadro ile yüzlerce personel alımı yapıyor!

Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek amacıyla belediyelerin bu tür bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması ardından vatandaşların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Başvurular esnasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de müracat edilen bölümün vatandaşın niteliklerine makul ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme müracaatta bulunulması olumlu bir netice alınmasına sebebiyle olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genelde mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması ardından işe başlanabilmektedir.

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