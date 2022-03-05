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    • Memurlar
    • 06.03.2022 11:34
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    • 06.03.2022 11:35
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    6 Mart İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları: 12 belediye KPSS şartı olmadan onlarca kadro ile yüzlerce personel alımı yapıyor!

    Belediye personel alımı ilanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar birtakım niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda müracaat yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek rastgele bir sağlık sorunu olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, en az okuryazar olmak, alım yapılacak alanda deneyim sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    takvim.com.tr
    12 belediye KPSS şartı olmadan onlarca kadro ile yüzlerce personel alımı yapıyor!

    6 Mart için İŞKUR üzerinden belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanları bağlamında adaylardan KPSS koşulu aranmıyor. Bu yönde ilanlar İŞKUR resmi internet adresinin kurum dışı ilanları evresinde yayımlandı. Bu yönde belediye alımları onlarca değişik kadro amacıyla yapılacak. Peki söz hususu olan alım yapacak belediyeler hangileri?

    6 Mart İŞKUR kurum dışı ilanları

    Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 05.03.2022

    Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.03.2022

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 07.03.2022

    İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 07.03.2022

    İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 07.03.2022

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 06.03.2022

    Niğde Çiftlik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2022

    Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2022

    Kayseri İncesu İmar Eğt. Kült. San. Tic. A.Ş. 07.03.2022

    Trabzon Yomra Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.03.2022

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 18.03.2022

    Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.03.2022

    Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2022

    Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Per.Hiz. Ltd. Şti. 10.03.2022

    Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 08.03.2022

        Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

        Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek amacıyla belediyelerin bu tür bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması ardından vatandaşların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Başvurular esnasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de müracat edilen bölümün vatandaşın niteliklerine makul ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme müracaatta bulunulması olumlu bir netice alınmasına sebebiyle olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genelde mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması ardından işe başlanabilmektedir.

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