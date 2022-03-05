12 belediye KPSS şartı olmadan onlarca kadro ile yüzlerce personel alımı yapıyor! İşte 5 Mart İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları

Belediye personel alımı ilanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar birtakım niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda müracaat yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek rastgele bir sağlık sorunu olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, en az okuryazar olmak, alım yapılacak alanda deneyim sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 06.03.2022
Niğde Çiftlik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2022
Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2022
Kayseri İncesu İmar Eğt. Kült. San. Tic. A.Ş. 07.03.2022
Trabzon Yomra Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.03.2022
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 18.03.2022
Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.03.2022
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2022
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Per.Hiz. Ltd. Şti. 10.03.2022
Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 08.03.2022