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    • Memurlar
    • 04.03.2022 10:31
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    • 04.03.2022 10:31
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    Türk Akreditasyon Kurumu sınavla 11 personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Türk Akreditasyon Kurumu sınavla personel alım ilanı dikkat çekti.

    Türk Akreditasyon Kurumu sınavla 11 personel alacak

    Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sınavla 11 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin idari personel, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türk Akreditasyon Kurumu personel alım ilanına başvuru için bilgiler
    T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 3 (üç) İdari Personel pozisyonuna, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna ve 5 (beş) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna olmak üzere toplam 11 personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27'nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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