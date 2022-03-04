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    • Memurlar
    • 05.03.2022 14:29
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    • 05.03.2022 14:29
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    MSB sınavı ne zaman düzenlenecek? Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı memur temini ön başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı memur temini ön başvuru sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sınav ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi memur temini için başvuruları tamamlamış ve sonuçları bekliyordu, beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı memur temini ön başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    Binlerce kişi gündemde Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı memur temini ön başvuru sonuç sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırmaya başladı. MSB ve Genelkurmay Başkanlığı memur temini için ön başvurular 30 Aralık 31 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı ve merakla, heyecanla beklenen sonuçların açıklandığı duyuruldu. Memur temini başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyenler bir yandan da memur temini için sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar…

    MILLI SAVUNMA BAKANLIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEMUR TEMINI ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına Memur Temini ön başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

    MEMUR TEMİNİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK? SINAV NE ZAMAN?

    1. Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere Memur Temini 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
    2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 6 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir.
    3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.
    4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
    5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.
    6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

        7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.
        8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.
        9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
        10. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, bina içerisinde maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
        11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.
        12. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Memurlar MSB sınavı ne zaman düzenlenecek? Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı memur temini ön başvuru sonuç sorgulama ekranı!
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