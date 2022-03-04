Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 3 bin bekçi alımı ne zaman? EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları…

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi 3 bin bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt arar oldu. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşanlara müjdeli haber geldi ve Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak, karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi ve hemen EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
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3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,