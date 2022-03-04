EGM 2022 3000 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu E-devlet’ten nasıl yapılır? 3 bin bekçi alımı başvuru formu ve istenen evraklar listesi

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Bu anlamda adayların en fazla merak ettiği EGM bekçilik müracaatı e-Devlet, www.pa.edu.tr üzerinden nasıl yapılır? Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir? Sorularına yanıtları verdik. Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı müracaatlarının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet parolası ile giriş yaparak ön müracaat yapılır.
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Bekçi alım müracaat tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaat yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.
2022 E-DEVLET BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı müracaatlarının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet parolası ile giriş yaparak ön müracaat yapılır. Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan yayınlanan bekçi olabilme koşullarını sağlayan, Ön müracaatı kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılarak netice puanlarını alırlar. Bekçi alımına dair imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, bekçi alımı başladığında bu siteyi takip ederek müracaatta bulunabilirler.
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