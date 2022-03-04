E-devlet’ten EGM 2022 3000 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu nasıl yapılır? 3 bin bekçi alımı başvuru formu ve istenen evraklar listesi

E-Devlet üzerinden, pa.edu.tr ve Güvenlik Genel Müdürlüğü personel başvuru şartları ile alakalı tüm bilgileri detaylandırdık. Bekçi adayları 2022 Bekçilik Başvurusu hedefiyle ilan tarihlerinde başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Bekçi alım müracaat tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak müracaat yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.
2022 E-DEVLET BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı müracaatlarının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet parolası ile giriş yaparak ön müracaat yapılır. Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan yayınlanan bekçi olabilme koşullarını sağlayan, Ön müracaatı kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılarak netice puanlarını alırlar. Bekçi alımına dair imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, bekçi alımı başladığında bu siteyi takip ederek müracaatta bulunabilirler.
3000 BEKÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
3000 BEKÇİ BAŞVURU ŞONUÇLARI İÇİN E-DEVLET TIKLAYINIZ