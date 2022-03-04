Gündemde yoğun bir şekilde Beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor? 2022 bekçilik başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak ve bunu duyanlar bekçilik beden kitle indeksi hesaplamasını merak ediyor, haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.
BEKÇİLİK BEDEN KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Tüm yaş gruplarında olduğu gibi öncelikle kişinin boyu ve kilosu doğru şekilde ölçülmelidir. Ardından boy kilo indeksini hesaplamak için vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun (m) karesi formülü kullanılır.
Kişinin 1.74 m. uzunluğa ve 70 kg. ağırlığa sahip olduğu örnek bir durumda hesaplama şu şekilde yapılır:
1.74 x 1.74 = 3.02
70 / 3.02 = 23.2
Bu durumda kişinin vücut kitle indeksi 23.2 BMI'dır.
Bir diğer örnekte ise kişinin 1.55 m. boyunda ve 95 kg. ağırlığında olduğu varsayıldığında BMI değeri şu şekilde hesaplanır:
1.55 x 1.55 = 2.4025
90 / 2.4025 = 37.4
Bu durumda ise kişinin vücut kitle indeksi 37.4 BMI'dır.