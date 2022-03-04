Beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor? 2022 bekçilik başvuru şartları

Kişinin 1.74 m. uzunluğa ve 70 kg. ağırlığa sahip olduğu örnek bir durumda hesaplama şu şekilde yapılır:

1.74 x 1.74 = 3.02

70 / 3.02 = 23.2

Bu durumda kişinin vücut kitle indeksi 23.2 BMI'dır.

Bir diğer örnekte ise kişinin 1.55 m. boyunda ve 95 kg. ağırlığında olduğu varsayıldığında BMI değeri şu şekilde hesaplanır:

1.55 x 1.55 = 2.4025

90 / 2.4025 = 37.4

Bu durumda ise kişinin vücut kitle indeksi 37.4 BMI'dır.