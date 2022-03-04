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    • Memurlar
    • 04.03.2022 10:12
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    • 04.03.2022 10:12
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    Beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor? 2022 bekçilik başvuru şartları

    Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar gün içerisinde beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak ve Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme üzerine 2022 bekçilik başvuru şartları oldukça merak edilirken, bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor merak konusu oldu. İşte bekçilik beden kitle indeksi hesaplaması ve diğer tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde Beden kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? Bekçilik boy kilo hesaplama neye göre yapılıyor? 2022 bekçilik başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak ve bunu duyanlar bekçilik beden kitle indeksi hesaplamasını merak ediyor, haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

    BEKÇİLİK BEDEN KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Tüm yaş gruplarında olduğu gibi öncelikle kişinin boyu ve kilosu doğru şekilde ölçülmelidir. Ardından boy kilo indeksini hesaplamak için vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun (m) karesi formülü kullanılır.

    Kişinin 1.74 m. uzunluğa ve 70 kg. ağırlığa sahip olduğu örnek bir durumda hesaplama şu şekilde yapılır:

    1.74 x 1.74 = 3.02

    70 / 3.02 = 23.2

    Bu durumda kişinin vücut kitle indeksi 23.2 BMI'dır.

    Bir diğer örnekte ise kişinin 1.55 m. boyunda ve 95 kg. ağırlığında olduğu varsayıldığında BMI değeri şu şekilde hesaplanır:

    1.55 x 1.55 = 2.4025

    90 / 2.4025 = 37.4

    Bu durumda ise kişinin vücut kitle indeksi 37.4 BMI'dır.

        2022 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        c) En az 167 cm boyunda olmak,

        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
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