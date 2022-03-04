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    • 04.03.2022 08:28
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    • 04.03.2022 09:23
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    3 bin bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları…

    Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi 3 bin bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt arar oldu. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşanlara müjdeli haber geldi ve Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak, karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi ve hemen EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    3 bin bekçi alımı ne zaman?

    Binlerce kişi 3 bin bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Bekçi olarak kariyerini sürdürmek isteyenlere müjdeli haber geldi EGM 3 bin bekçi alımı yapılacak, konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.

    EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

    Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

    Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

    3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        c) En az 167 cm boyunda olmak,

        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
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        Haberler Memurlar 3 bin bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları…
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