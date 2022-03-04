Binlerce kişi 3 bin bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM 3.000 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Bekçi olarak kariyerini sürdürmek isteyenlere müjdeli haber geldi EGM 3 bin bekçi alımı yapılacak, konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.
EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,