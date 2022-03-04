2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman? Bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Binlerce kişinin hayalini kurduğu bekçilik için güzel haber geldi ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte konuya dair tüm detaylar...
2022 BEKÇİLİK DENEME SINAVI NE ZAMAN?
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?
Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;
İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.