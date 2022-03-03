Üniversitelerde görev yapan öğretmenler yıllık izinlerini nasıl kullanabilir? Takvim.com.tr yanıtladı

Soru: Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmen kadrosunda görev yapmakta olan personelin memurlar Kanununun 103'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yıllık izin kullanılması mümkün mü? Takvim.com.tr memurlar sayfası sizler için yanıtladı.
Yanıt: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.
Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez..." hükmü yer almaktadır.