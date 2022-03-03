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    • Memurlar
    • 03.03.2022 11:10
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    • 03.03.2022 11:10
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    Üniversitelerde görev yapan öğretmenler yıllık izinlerini nasıl kullanabilir? Takvim.com.tr yanıtladı

    Milyonlarca memurun yasal hakları, izin süreçleri, disiplin uygulamaları gibi konular 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Üniversitelerde görev yapan öğretmenler de bu statüde yer alıyor. Peki üniversitelerde görev yapan öğretmenler yıllık izinlerini hangi şartlarda kullanabilir? Takvim.com.tr Memurlar sayfası sizler için bu soruyu yanıtladı.

    takvim.com.tr
    Binlerce memuru ilgilendiren yıllık izin kararı

    Soru: Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmen kadrosunda görev yapmakta olan personelin memurlar Kanununun 103'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yıllık izin kullanılması mümkün mü? Takvim.com.tr memurlar sayfası sizler için yanıtladı.



    Yanıt: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

    Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez..." hükmü yer almaktadır.

        Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103'üncü maddesinin gerekçesine bakıldığında ise, "...öğretmenler özel kanunlarına göre, okulların yaz ve dinlenme tatilleri sırasında hayli uzun sürelerle izinli sayıldıklarından, kendilerine ayrıca yıllık izin hakkı tanınmasına lüzum görülmemiştir." ifadesi yer almaktadır.

        Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinde yer alan öğretmenlerin yarı yıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacağına dair hükmün, okullarda çalışan ve özel kanunlarına göre yarı yıl ve yaz tatilinde görev yapmayan öğretmenleri kapsadığı, bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen kadrosunda görev yapan personelin yıllık izin süresi ve kullanımı hususunda diğer memurlar gibi değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmekte olup, Üniversitede çalışan bahse konu personelin anılan Kanununun 103'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yıllık izin kullanamayacağı, ilgilinin aynı Kanununun 102'nci maddesi ile 103'üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yıllık izin kullanılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

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