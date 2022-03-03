Üniversitelerde görev yapan öğretmenler yıllık izinlerini nasıl kullanabilir? Takvim.com.tr yanıtladı

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinde yer alan öğretmenlerin yarı yıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacağına dair hükmün, okullarda çalışan ve özel kanunlarına göre yarı yıl ve yaz tatilinde görev yapmayan öğretmenleri kapsadığı, bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen kadrosunda görev yapan personelin yıllık izin süresi ve kullanımı hususunda diğer memurlar gibi değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmekte olup, Üniversitede çalışan bahse konu personelin anılan Kanununun 103'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yıllık izin kullanamayacağı, ilgilinin aynı Kanununun 102'nci maddesi ile 103'üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yıllık izin kullanılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

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