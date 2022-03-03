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    • Memurlar
    • 03.03.2022 12:22
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    • 03.03.2022 12:26
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    Bekçi alımı ne zaman 2022? EGM, JGK, PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılıyor? Başvuru şartları ise…

    Binlerce kişi bekçi alımı ne zaman 2022 sorusuna yanıt arar oldu. Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan duyuru olup olmadığı yakından takip ediliyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyen kadın ve erkek vatandaşlar istenilen başvuru şartları hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Peki EGM, JGK, PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılıyor?

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı ne zaman 2022?

    Bekçi alımı ne zaman 2022? EGM, JGK, PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılıyor? Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önceden jandarma bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurusu gelmişti ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    2022 yılı için henüz bekçi alımı ilanı yayınlanmadı. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında şimdilik bir açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek. Öte yandan son dakika açıklamalar geldikçe bekçi alımı hakkındaki gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

    KADIN BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

    10 bin bekçi alımı içerisinde kadın bekçi alımı olacak mı merak ediliyor. Ancak bekçi alımına ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadığından kadın bekçi alımı yapılacak mı bilinmiyor. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz detaylar da belli olacak.

    BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

    Alımların Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Hatay ve Konya illerinde yapılması bekleniyor.

    BEKÇİ ALIMI DUYURUSU 2021 YILINDA GELMİŞTİ!

    Ocak ayından önce Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçi alımına ilişkin duyuru gelmişti. Duyuya göre 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
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        Haberler Memurlar Bekçi alımı ne zaman 2022? EGM, JGK, PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılıyor? Başvuru şartları ise…
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