Bekçi alımı ne zaman 2022? EGM, JGK, PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılıyor? Başvuru şartları ise…

Bekçi alımı ne zaman 2022? EGM, JGK, PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılıyor? Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önceden jandarma bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurusu gelmişti ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2022 yılı için henüz bekçi alımı ilanı yayınlanmadı. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında şimdilik bir açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek. Öte yandan son dakika açıklamalar geldikçe bekçi alımı hakkındaki gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.
KADIN BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?
10 bin bekçi alımı içerisinde kadın bekçi alımı olacak mı merak ediliyor. Ancak bekçi alımına ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadığından kadın bekçi alımı yapılacak mı bilinmiyor. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz detaylar da belli olacak.
BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Alımların Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Hatay ve Konya illerinde yapılması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI DUYURUSU 2021 YILINDA GELMİŞTİ!
Ocak ayından önce Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçi alımına ilişkin duyuru gelmişti. Duyuya göre 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.