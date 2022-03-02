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    • Memurlar
    • 02.03.2022 12:02
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    • 02.03.2022 12:02
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    Milli Eğitim Bakanlığı 1651 personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı 1651 personel alım ilanı dikkat çekti.

    Milli Eğitim Bakanlığı 1651 personel alımı yapacak

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1651 adet personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin fizyoterapist ve aşçı, aşçı yardımcısı gibi pozisyonlar için arandığı açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Milli Eğitim Bakanlığı personel alım ilanına başvuru için şartlar
    - 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
    - Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
    - Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
    - Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
    - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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