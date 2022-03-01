Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB 750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak! İşte detaylar...

Türkiye genelinde 81 il milli eğitim müdürlüğünde eğitim müfettişleri başkanlığının oluşturulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.
Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlarını da kapsıyor.
YARIŞMA SINAVIYLA 750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK
Buna göre, eğitim müfettişleri, il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlıklarında görev yapacak.
Eğitim müfettişleri başkanlıklarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim çalışmalarındaki bütünlük Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak.
Belirlenen takvim dahilinde düzenlenecek yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. Yetiştirme programına göre verilecek eğitimler sonunda eğitim müfettiş yardımcıları denetim yapısına dahil edilecek.
Eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri arasından Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla görevlendirilecek, aynı usulle görevden alınacak.
SINAV KURULU OLUŞTURULACAK
Yönetmelik kapsamında yarışma ve yeterlik sınavının yapılmasından sorumlu "Sınav Kurulu" oluşturulacak. Kurul, yarışma ve yeterlik sınavlarıyla ilgili usul ve esasları belirleyecek ve bu çerçevede sınavların yapılmasını sağlayacak.
Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşacak.
Yarışma sınavına, öğretmen unvanını elde edenler ile en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek.
Yarışma sınavı, Bakanlık öğretmen kadrolarında öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar için birlikte ilan edilerek aynı tarihte yapılabileceği gibi ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilecek.