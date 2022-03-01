Kocaeli İzmit'te 125 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı!

Kocaeli 3. Satış Memurluğu tarafından İzmit'te bulunan 3+1 125 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Cedit mahallesi, 451 ada, 45 parsel, üzerinde yaklaşık 25-30 yıllık 7 katlı yapı (zemin+asma kat+5 normal kat) bulunmaktadır, satışa konu 9 Bağımsız Bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazdır, daire 3+1 olup 125 m2 alınındadır, İzmit Belediye binasına 700 m.mesafededir, binada asansör vardır.

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