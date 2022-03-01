Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 12 bin 823 personel alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte kadrolar...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 12 bin 823 personel alımı için başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 12 bin 823 personel alımının 1 Mart itibariyle başladığını duyurdu ve kadrolar da belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Paylaşılan tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.