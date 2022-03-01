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    • 01.03.2022 09:10
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    Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 12 bin 823 personel alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte kadrolar...

    Sabah saatlerinden bu yana Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyenler ve kamu kurum, kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin heyecanla beklediği haber geldi. Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 bugün itibariyle başladı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi kadroları ve aranan niteliklerin neler olduğunu merak ediyor. Peki 12 bin 823 Adalet Bakanlığı personel personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır?

    Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 12 bin 823 personel alımı için başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 12 bin 823 personel alımının 1 Mart itibariyle başladığını duyurdu ve kadrolar da belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilir.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

    Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Paylaşılan tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.

        2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

        Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

        Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.
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