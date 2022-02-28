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    • Memurlar
    • 28.02.2022 10:58
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    • 28.02.2022 10:58
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    Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli sağlık personeli alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı dikkat çekti.

    15 sözleşmeli sağlık personeli alınacak! İşte detaylar

    Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personellerinin eczacı, hemşire, ebe gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanına başvuru için bilgiler
    Genel Şartlar:
    - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
    Özel Şartlar:
    1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
    2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
    5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
    6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli sağlık personeli alacak
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