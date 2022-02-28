Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022! 12 bin 823 personel alınacak!

Adalet Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından paylaşılan bilgide, başvuru tarihi ve kadrolar tek tek açıklandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde; adliyelere, ceza infaz kurumlarına, icra dairelerine, merkeze ve personel eğitim merkezlerine toplamda 12 bin 823 personel alımı yapılacak. Müracaatlar için sadece sayılı saatler kaldı. Peki, Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kadroları neler? İşte merak edilenler!