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    • 28.02.2022 15:28
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    • 28.02.2022 15:31
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    12 bin 823 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022!

    Adalet Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından paylaşılan bilgide, başvuru tarihi ve kadrolar tek tek açıklandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde; adliyelere, ceza infaz kurumlarına, icra dairelerine, merkeze ve personel eğitim merkezlerine toplamda 12 bin 823 personel alımı yapılacak. Müracaatlar için sadece sayılı saatler kaldı. Peki, Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kadroları neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    -2022 Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alıyor! Başvuru tarihleri ve başvuru şartları açıklandı

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor. Farklı branşlarda toplam 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, personel alımı başvuruları için beklenen tarihi duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? ? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022 nasıl? İşte merak edilenler!

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

    Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Paylaşılan tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

        KADRO DAĞILIMI 2022!
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        Haberler Memurlar 12 bin 823 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022!
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