12 bin 823 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Paylaşılan tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

KADRO DAĞILIMI 2022!