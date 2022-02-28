12 bin 823 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor. Farklı branşlarda toplam 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, personel alımı başvuruları için beklenen tarihi duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? ? Adalet Bakanlığı kadro ve kontenjan dağılımı 2022 nasıl? İşte merak edilenler!
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.