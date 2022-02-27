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    • 27.02.2022 14:44
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    • 27.02.2022 14:49
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    Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları neler?

    İş arayan binlerce kişi Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022 sorusuna yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı açık olan kadrolarına 12 bin 823 personel alımı yapacağını duyurunca bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyenler hemen araştırmalarına başladı. sınava tabii tutulacak olan kişiler başvuruların hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022?

    İş arayan binlerce kişi Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler yapılan açıklamaları, iş alım ilanlarını yakından takip ediyordu ve beklenen açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. İşte detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

    Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.

        2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

        Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

        Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.
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        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları neler?
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