İş arayan binlerce kişi Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler yapılan açıklamaları, iş alım ilanlarını yakından takip ediyordu ve beklenen açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.